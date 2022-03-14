ВСУ уничтожили российского полковника, командира 12 инженерной бригады [ Редактировать ]
В Украине уничтожен российский полковник Сергей Порохня, командир 12 инженерной бригады. Об этом в соцсетях сообщили его сослуживцы.
Напомним, что с начала военного вторжения в Украину убиты минимум трое российских генералов.
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