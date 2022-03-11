ВСУ ликвидировали российского генерал-майора Колесникова [ Редактировать ]
Российские оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова.
Об этом сообщил командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", депутат Верховной Рады VIII созыва Артем Витко.
В 2021 году генерал-майора Андрей Колесников стал командующим 29-й армией Восточного военного округа (ВВО).
До этого он исполнял обязанности начальника штаба общевойсковой армии, дислоцированной в Московской области.
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