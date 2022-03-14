Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта [ Редактировать ]
Международный суд в Гааге готов принять решение по делу Украины против России.
Открытое заседание начнется в 17:00 по киевскому времени во Дворце мира в Гааге.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте Международного суда.
по теме
В понедельник, 7 марта, в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по украинскому вопросу
Хто подав позов і які перспективи у цієї справи - розкаже Тетяна Логунова.
В Украине уничтожен российский полковник Сергей Порохня, командир 12 инженерной бригады. Об этом в соцсетях сообщили его сослуживцы.
Российские войска анонсировали удары по заводам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает "Интерфакс"
В результате российского авиаудара по телевышке в Антопиле Ривненской области погибло 9 человек, еще 9 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей