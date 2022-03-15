В Киеве оккупанты обстреляли десятиэтажку на Виноградаре (фото, видео) [ Редактировать ]
В ночь на 15 марта оккупанты обстреляли десятиэтажный жилой дом по улице Мостицкой в Подольском районе Киева, сообщает ГСЧС.
После обстрела загорелись квартиры с 1 по 5 этажи десятиэтажного строения. На данный момент известно об одном пострадавшем, который госпитализирован в больницу. Продолжается эвакуация из дома.
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