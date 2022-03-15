В ночь на 15 марта в Киеве прогремели несколько взрывов. Как сообщили в ГСЧС, спасателям поступили вызовы из трех районов Киева.

Последствия обстрела русскими оккупантами. Жилой массив Киева. Огнем охвачены несколько этажей многоэтажки. На месте работают спасатели. Данных о жертвах пока не поступало.