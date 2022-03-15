Оккупанты ударили по Киеву: горят многоэтажки в трех районах (видео) [ Редактировать ]
В ночь на 15 марта в Киеве прогремели несколько взрывов. Как сообщили в ГСЧС, спасателям поступили вызовы из трех районов Киева.
Последствия обстрела русскими оккупантами. Жилой массив Киева. Огнем охвачены несколько этажей многоэтажки. На месте работают спасатели. Данных о жертвах пока не поступало.
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