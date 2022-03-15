Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша 15 марта посетят Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их делегация уже пересекла украинскую границу на поезде, сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер и председатель Комитета национальной безопасности и обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей отправятся сегодня в Киев в качестве представителей Совета Европы для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Встреча была организована в консультации с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Целью поездки является подтверждение поддержки суверенитета и независимости Украины со стороны Евросоюза, а также представление ей "широкого пакета помощи". По словам господина Дворчика, визит готовился много дней, но держался в секрете.