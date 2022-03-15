Верховная Рада Украины поддержала закон о продлении военного положения. Об этом сообщает "Украинская правда".

Срок нынешнего должен был закончиться 26 марта, но его продлили еще на 30 суток.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился к Раде с просьбой утвердить его указ о продлении данного режима еще на 30 дней.

Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.