В Украине продлили военное положение [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины поддержала закон о продлении военного положения. Об этом сообщает "Украинская правда".
Срок нынешнего должен был закончиться 26 марта, но его продлили еще на 30 суток.
Накануне президент Владимир Зеленский обратился к Раде с просьбой утвердить его указ о продлении данного режима еще на 30 дней.
Согласно закону о военном положении, на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.
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