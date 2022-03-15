Переговоры с Росией: Подоляк сделал заявление [ Редактировать ]
Представитель украинской делегации в переговорах с россией Михаил Подоляк сообщил, что онлайн-переговоры продолжатся завтра 16 марта.
Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена...
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