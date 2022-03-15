Anonymous зламали сайт російської компанії "Росатом" [ Редактировать ]
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Anonymous зламали сайт російської компанії "Росатом" і пообіцяли поділитися "декількома гігабайтами даних" та інформацією про безпеку компанії.
Державний холдинг "Росатом", у склад якого входить декілька сотень підприємств атомної галузі країни-загарбника, бере участь у захопленні Запорізької атомної станції.
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