Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі [ Редактировать ]
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський подякував країнам за підтримку.
Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо.
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