Двадцать первый день войны: ВСУ перешли в контрнаступление [ Редактировать ]
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что происходит на фронтах в разных областях и какая оперативная обстановка по состоянию на утро 21-х суток противостояния российскому вторжению. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
За последние сутки состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели, говорится в сообщении.
Бойцы ВСУ смогли нанести сокрушительные удары по группировкам войск российских оккупантов на временно захваченных ими территориях нашей страны. Кроме того, на отдельных направлениях украинские военные перешли в контрнаступление.
По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
Также сообщается, что противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях.
Войска рф продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам городов в Украине.
Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны.
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