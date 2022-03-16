В среду, 16 марта, в 06:16, в столице Украины, Киеве, снова прозвучали взрывы. В сети публикуют видео.

По предварительной информации от ГСЧС, два человека пострадали. 30 удалось эвакуировать.

Точной информации о том, где это произошло нет, но судя по зданию, это улица Старокиевская, которая находится недалеко от зоопарка и проспекта Победы.

В ГСЧС сообщили о том, что в результате вражеского обстрела произошел обвал возле жилого дома в Шевченковском районе.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частно поврежден соседний 9-этажный дом.

Спасатели сразу приступили к эвакуации жителей из здания и ликвидации отдельных очагов пожара.

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

Также ночью были взрывы и ракетный удар в Харькове и Одессе.