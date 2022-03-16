В Генштабе рассказали о потерях российских войск [ Редактировать ]
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих. При этом россияне потеряли более 400 танков и 100 вертолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 16 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 13 800 человек
- танков - 430 единицы
- боевых бронированных машин - 1 375 единиц
- артиллерийских систем - 190 единиц
- РСЗО - 70 единиц
- средства ПВО - 43 единиц
- самолетов - 84 единица
- вертолетов - 108 единиц
- автомобильной техники - 819 единиц
- корабли/катера - 3 единицы
- цистерн с ГСМ - 60 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 единиц
- специальная техника - 10.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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