Гуманитарные коридоры могут не открыться: Красный Крест не согласовал маршруты [ Редактировать ]
По состоянию на утро среды, 16 марта, Украина не может открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек. В частности, Красный Крест не ответил на украинские предложения. Об этом сказал вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный комитет Красного Креста, об открытии гуманитарных коридоров сегодня. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей.
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