Брифинг Алексея Арестовича: главные заявления [ Редактировать ]
Фото: stopcor
В среду, 16 марта, советник главы Офиса президента Алексей Арестович провел брифинг.
Основные заявления:
- За вторник ВСУ провели небольшое "тактическое" контрнаступление;
- По противнику нанесли не менее 7 ракетно-артиллерийских ударов;
- ВВС Украины сбили минимум 3 самолета и 1 вертолет ВКС РФ, а также несколько крылатых ракет;
- В ответ противник бил ракетами из стратегических самолетов, а также баллистическими "Искандерами";
- 2/3 ракет, выпущенных РФ, попадает в гражданские объекты, "и, наверное, это делается сознательно";
- "Горячие точки" на линии фронта не изменились: основные усилия - в зоне ООС и под Николаевом.
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