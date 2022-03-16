Военные россии обстреляли телебашню в Виннице [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
В среду утром, 16 марта, военные россии обстреляли телебашню в Виннице. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.
Отмечается, что эфирное вещание в городе временно не работает.
Получить доступ к украинскому вещанию бесплатно можно несколькими способами:
- На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
- На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
- На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
- В Дие в разделе Услуги. Для этого необходимо обновить приложение.
- Через интернет-радио radioplayer.ua
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