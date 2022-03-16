Украина стала членом энергетического Евросоюза [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина стала членом энергетического Евросоюза.
Зеленский отметил, что завершилось объединение украинский и европейской энергосистем.
"Теперь наша электроэнергия течет в Евросоюз, а европейская – в Украину", - написал Зеленский.
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