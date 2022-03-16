Евросоюз откажется от российских газа и нефти к 2027 году

План по отказу Евросоюза от российских газа и нефти будет представлен в мае, а отказ от энергоносителей произойдет к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен