Комитет министров Совета Европы (СЕ) решил исключить россию из организации с 16 марта. Об этом говорится в соответствующей резолюции, сообщает пресс-служба Совета Европы.

Сегодня утром Комитет министров СЕ в контексте процедуры, начатой в соответствии со Статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет членства.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение россии из организации. Это решение поддержали 216 представителей Ассамблеи, трое воздержались. Против не высказался никто.

10 марта МИД РФ заявил, что страна больше не будет участвовать в работе СЕ. В Совете Федерации поясняли, что после официального выхода из СЕ россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, а россияне больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Совет Европы - одна из старейших европейский международных организаций, содействующая сотрудничеству в области прав человека. До сегодняшнего дня в нее входило 47 стран.

Одним из достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.