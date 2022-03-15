ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении россии из Совета Европы [ Редактировать ]
Во вторник, 15 марта, стало известно, что ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении россии из Совета Европы. Кроме того, там призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.
Финальное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта.
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