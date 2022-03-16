В МИД Украины отреагировали на вражеский обстрел драмтеатра в Мариуполе [ Редактировать ]
В среду, 16 марта, российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь. В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.
"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.
В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.
Атака гражданских является очередным военным преступлением путинского режима, которое было осуществлено во время зачитывания приказа Международного суда ООН касаемо требования к России немедленно покинуть территорию Украины и прекратить все боевые действия.
МИД также призывает международное сообщество усилить санкции против России, чтобы страна-террорист остановила свои зверства в Украине.
"Призываем международное сообщество усилить санкционный давление на Россию, чтобы остановить зверства российской армии в Украине, а также продолжать предоставлять нашему государству поддержку для защиты украинского народа",- добавляет МИД.
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