Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драмтеатр Мариуполя, где прятались тысячи людей (фото) [ Редактировать ]
Российские оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, где укрылись от бомбежек и обстрелов тысячи горожан. Из-за обстрелов спасатели не могут разобрать завалы, сообщил бизнесмен Сергей Тарута.
Там укрылось от обстрелов огромное количество горожан, сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное - не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!
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