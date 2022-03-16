Из Мариуполя эвакуировали более 6 тысяч человек - Верещук [ Редактировать ]
Украинскую колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации оккупанты так и не пропустили в Мариуполь. Однако, из города все же удалось эвакуировать более 6 тысяч человек.
Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
"Учитывая ситуацию, был собран сбор людей, которые выбрались из заблокированного Мариуполя в Бердянск. Сейчас, уже все 15 автобусов с мариупольцами и детьми доехали до Запорожья, где им оказывается нужная помощь. Всего сегодня в Запорожье прибыло 6426 человек, из них 2039 детей",- заявила Верещук.
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