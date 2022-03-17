Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников [ Редактировать ]
Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников. Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Даша Заровная в эфире одного из украинских телеканалов.
Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет.
Федорова более пяти дней удерживали оккупанты и склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не соглашался. После освобождения он поговорил с президентом Владимиром Зеленским.
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