Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников. Об этом заявила пресс-секретарь главы Офиса президента Даша Заровная в эфире одного из украинских телеканалов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет.

Федорова более пяти дней удерживали оккупанты и склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не соглашался. После освобождения он поговорил с президентом Владимиром Зеленским.