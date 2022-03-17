"Люди выходят живые": бомбоубежище под Драмтеатром в Мариуполе выдержало авиаудар [ Редактировать ]
Бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало авиаудар. Люди живы, а завалы начали разбирать. Об этом сообщил бизнесмен Сергей Тарута.
По предварительным данным, перед бомбардировкой в убежище могло находиться до тысячи людей.
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