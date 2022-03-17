Россия отказалась выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может.

Иск к России в Международном суде ООН в Гааге был инициирован Украиной 27 февраля.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии", - заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Слушания по иску проходили 7-8 марта.