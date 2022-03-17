Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН остановить войну в Украине [ Редактировать ]
Россия отказалась выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может.
Иск к России в Международном суде ООН в Гааге был инициирован Украиной 27 февраля.
"Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии", - заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Слушания по иску проходили 7-8 марта.
по теме
Трибунал для российских военных нужно провести в Харькове или Мариуполе, подвергшихся особо жестоким разрушениям. С таким предложением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич
Россия лишь имитирует попытки проведения переговоров по прекращению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Parisien
Лист про вихід з цієї міжнародної організації кремль надіслав генеральному секретарю Ради Європи сьогодні.
В среду утром, 16 марта, военные россии обстреляли телебашню в Виннице
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 13 800 военнослужащих