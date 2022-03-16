Международный суд ООН потребовал от России остановить войну в Украине [ Редактировать ]
Источник: DW
Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна остановить войну в Украине. Об этом заявил председатель суда.
Президент Зеленский заявил о "победе" Украины над агрессором в Международном суде ООН.
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Це справа, на яку суд відреагував блискавично швидко - позов Україна подала після початку цієї війни, і вже 7 березня був перший раунд слухань.
В понедельник, 7 марта, в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по украинскому вопросу
Парламент також закликає "відкрити гуманітарні коридори" та "ввести на територію України миротворчі сили Об'єднаних націй".
Верховна Рада напередодні звернулася до Генерального секретаря ООН із закликом посередництва у припиненні війни.
Международный суд в Гааге готов принять решение по делу Украины против России
Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину. Этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом росСМИ заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильиче