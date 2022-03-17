У європейських портах триває наймасштабніша операція з арешту суден, які належать російським олігархам [ Редактировать ]
Яхти, які пішли слідом за російським кораблем. У європейських портах триває наймасштабніша операція з арешту суден, які належать російським олігархам.
Десятки метрів завдовжки, багатопалубні красуні вартістю СОТНІ мільйонів доларів - одна за одною потрапляють на штраф-майданчики європейських містечок. І наступна у черзі - нерухомість друзів Путіна. Як найбагатші росіяни день у день стають дедалі біднішими - дивимося.
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