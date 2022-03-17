Яхти, які пішли слідом за російським кораблем. У європейських портах триває наймасштабніша операція з арешту суден, які належать російським олігархам.

Десятки метрів завдовжки, багатопалубні красуні вартістю СОТНІ мільйонів доларів - одна за одною потрапляють на штраф-майданчики європейських містечок. І наступна у черзі - нерухомість друзів Путіна. Як найбагатші росіяни день у день стають дедалі біднішими - дивимося.