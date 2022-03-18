В Сумской области откроют маршруты для гуманитарных коридоров [ Редактировать ]
Эвакуация людей из Сум / Скриншот видео: Telegram
В пятницу, 18 марта, в Сумской области будут открыты следующие маршруты для гуманитарных коридоров:
- Тростянец - Лубны
- Сумы - Лубны
- Лебедин - Лубны
- Конотоп - Лубны
- Большая Писаревка - Полтава
- Краснополье - Полтава
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