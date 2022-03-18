После вчерашнего разговора Эрдогана с Путиным корреспондент BBC взял интервью у главного советника Эрдогана Ибрагима Калына. Калын был в составе небольшой группы официальных лиц, которые присутствовали при разговоре.

Калын рассказал, что Путин поделился в разговоре с Эрдоганом своими требованиями к Украине. И, по мнению советника турецкого президента "они не так суровы" и делятся на две категории.

Первые четыре требования, по оценке Калына, "выполнить Украине несложно".

Главным из них является согласие Украины с тем, что она должна быть нейтральной и не должна подавать заявку на вступление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский уже признал это.

В этой категории есть и другие требования, которые кажутся, как считает Калын, элементами "сохранения лица" российской стороны.

Украина должна пройти процесс разоружения, чтобы убедиться, что она не представляет угрозы для россии. Должна быть защита русского языка в Украине. И есть то, что называется денацификацией. Это оскорбительно для Зеленского, который сам является евреем и некоторые из родственников которого погибли во время Холокоста, но турецкая сторона считает, что Зеленскому будет достаточно легко это принять. Возможно, Украине будет достаточно осудить все формы неонацизма и пообещать их пресечь.

Вторую часть пожеланий Путина Украине будет выполнить гораздо сложнее, полагает Калын.

В разговоре с Эрдоганом Путин сказал, что потребуются переговоры с глазу на глаз между ним и Зеленским, прежде чем можно будет достичь согласия по этим вопросам. Зеленский уже заявил, что готов встретиться с президентом россии и провести с ним переговоры один на один.

Калын высказался по этим проблемным вопросам очень сдержанно, уточнив, что они касаются статуса Донбасса на востоке Украины, и статуса Крыма. Предполагается, что россия потребует от украинского правительства отказаться от территории на востоке Украины.

Другое предположение состоит в том, что россия потребует, чтобы Украина официально признала Крым.

Оба этих требования, как полагает Калын, Зеленскому будет принять крайне трудно.

При этом сам процесс подготовки мирного соглашения советником Эрдогана видится очень трудным.