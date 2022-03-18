Лига конференций: определились все участники 1/4 финала [ Редактировать ]
Определились все участники 1/4 финала первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Среди претендентов на трофей остаются оба соперника луганской Зари по групповому этапу - Буде-Глимт и Рома.
Кроме них в четвертьфинале выступят ПАОК, Славия, Фейеноорд, Марсель, ПСВ и Лестер.
Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций пройдет сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
- Первые поединки 1/4 будут сыграны 7 апреля.
- Ответные матчи запланированы на 14 апреля.
- Полуфинальные матчи пройдут 28 апреля и 5 мая.
- Финал первой в истории Лиги конференций примет 25 мая стадион Национал Арена в столице Албании Тиране.
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