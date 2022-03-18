Определились все участники 1/4 финала первого в истории розыгрыша Лиги конференций. Среди претендентов на трофей остаются оба соперника луганской Зари по групповому этапу - Буде-Глимт и Рома.

Кроме них в четвертьфинале выступят ПАОК, Славия, Фейеноорд, Марсель, ПСВ и Лестер.

Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций пройдет сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.