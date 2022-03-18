Обстрел Виноградаря: Кличко сообщил о последствиях [ Редактировать ]
В Киеве, на Виноградаре в результате обстрела повреждено 6 домов. Они уже не пригодны для жизни. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, пострадали 4 ребенка, один погиб, 19 госпитализировано.
Кличко:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022
Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей.
Пошкоджені 6 житлових багатоквартирних будинків непридатні для життя, постраждали дитсадок та школа pic.twitter.com/Y5grxyxeRM
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