У Києві обстріляли житловий квартал у Подільському районі [ Редактировать ]
Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі.
Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва
О 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці.
На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи.
Ліквідація наразі триває.
На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 47 чол. особового складу.
За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула.
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