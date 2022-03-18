Мешканці Гонконгу масово відвідають український ресторан [ Редактировать ]
У ресторані української кухні майже в самому центрі Гонконгу останні кілька днів людно. Сюди місцеві приходять не лише скуштувати традиційних страв, а й висловити солідарність з Україною. Власниця закладу, українка з походження, розповідає - зробила окремий стенд де кожен може залишити листівки зі словами підтримки. А сама й досі не вірить, що її країна опинилася під обстрілами російських військ.
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