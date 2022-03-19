В Украину прибыла новая партия Starlink [ Редактировать ]
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram сообщил, что получил очередную партию Starlink от Илона Маска.
"Пока россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что на за нами правда. А правда всегда побеждает. Спасибо Илону Маску, правительству Польши и концерну ORLEN", - сообщил Михаил Федоров.
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