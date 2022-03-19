Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram сообщил, что получил очередную партию Starlink от Илона Маска.

"Пока россия блокирует интернет-платформы, Украина все больше открывается для всего мира. Потому что на за нами правда. А правда всегда побеждает. Спасибо Илону Маску, правительству Польши и концерну ORLEN", - сообщил Михаил Федоров.