Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів 19 березня [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр із відео
В суботу, 9 березня, віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів протягом доби.
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