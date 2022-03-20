Як усе працює і хто долучається?

По кілька фур гуманітарної допомоги щоденно відправляється з Бельгії до України.

Від початку війни бельгійські та українські волонтери зібрали тільки в Брюсселі 35 вантажівок ліків та речей.

Як усе працює і хто долучається - розкаже Олена Абрамович.