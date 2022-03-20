По состоянию на воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Об этом заявила вице-премьер-министр глава министр реинтеграции Ирины Верещук.

Донецкая область - из города Мариуполь в город Запорожье. Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша.

Также, по ее словам, эвакуация в Киевской и Харьковской областях будет проходить по таким направлениям:

из села Бобрик в Бровары;

из села Тарасовка в Бровары;

из города Бородянка в город Белая Церковь;

из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.

Кроме этого, планируется доставка гуманитарных грузов.