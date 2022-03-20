Гуманитарные коридоры на 20 марта: названы маршруты [ Редактировать ]
По состоянию на воскресенье, 20 марта, согласовано семь гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Об этом заявила вице-премьер-министр глава министр реинтеграции Ирины Верещук.
Донецкая область - из города Мариуполь в город Запорожье. Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша.
Также, по ее словам, эвакуация в Киевской и Харьковской областях будет проходить по таким направлениям:
- из села Бобрик в Бровары;
- из села Тарасовка в Бровары;
- из города Бородянка в город Белая Церковь;
- из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.
Кроме этого, планируется доставка гуманитарных грузов.
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