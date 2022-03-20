"Рабы останутся рабами": Макс Барских жестко высмеял посетивших концерт в "Лужниках" [ Редактировать ]
Украинский певец Макс Барских жестко высмеял россиян, которые 18 марта посетили концерт в "Лужниках", посвященный оккупации Крыма.
Он отметил, что пока россияне веселятся на концерте "Крымская весна", их армия уничтожает города Украины и убивает мирных жителей. При этом на концерт пришло 200 тысяч россиян, а на митинги против войны в Украине - значительно меньше.
Очень сложно подобрать слова. В "Лужниках" устроили концерт, пока продолжаются обстрелы украинских городов, людей и детей русскими солдатами. У меня просто не укладывается в голове, как можно быть настолько бесчеловечными?
Он добавил, что рабы всегда останутся рабами, поэтому россияне и дальше будут хвалить свою позорную армию.
Сравнить сколько людей собралось на стадионе и сколько выходило на митинги. Этим все сказано! Рабы останутся рабами. Хвалите свою позорную армию и честь! Фашисты - это мягкое слово, которое можно подобрать. Эта нация для меня мертва – навсегда!
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