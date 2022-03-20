Украинский певец Макс Барских жестко высмеял россиян, которые 18 марта посетили концерт в "Лужниках", посвященный оккупации Крыма.

Он отметил, что пока россияне веселятся на концерте "Крымская весна", их армия уничтожает города Украины и убивает мирных жителей. При этом на концерт пришло 200 тысяч россиян, а на митинги против войны в Украине - значительно меньше.

Очень сложно подобрать слова. В "Лужниках" устроили концерт, пока продолжаются обстрелы украинских городов, людей и детей русскими солдатами. У меня просто не укладывается в голове, как можно быть настолько бесчеловечными?

Он добавил, что рабы всегда останутся рабами, поэтому россияне и дальше будут хвалить свою позорную армию.