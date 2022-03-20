Пенсии во время войны: что будет с выплатами в апреле [ Редактировать ]
В Украине 1 апреля ежегодно перечисляются пенсионные выплаты пенсионерам, которые после назначения пенсий наработали не менее двух лет страхового стажа.
На учете стажа или зарплаты после назначения пенсии осуществляется перерасчет данных выплат.
Не все украинские пенсионеры смогли получить свои выплаты в марте в тех районах, где ведутся активные боевые действия. Но для них действует спецмеханизм - через Ощадбанк в апреле будут осуществляться все переводы для пенсионеров наиболее пораженных областей.
В случае если гражданин получал до этого пенсию через "Укрпочту", банк отправит деньги через международную платежную систему MY TRANSFER. Для этого нужно
- обратиться с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером в отделение "Ощадбанка" в Украине в течение 60 дней.
Для тех, кто до этого получал средства на карту, ничего не изменится в апреле.
Действие спецмеханизма распространяется на следующие регионы:
- Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;
- Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;
- Вся Луганская область;
- Херсонская область: Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешкивского района, города Новая Каховка и Голая Пристань;
- Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района;
- Харьковская область: Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа, а также большинство районов Харькова;
- Черниговская область: часть Новгород-Северского и Деснянский район в городе Чернигов;
- Киевская область: Вышгородский район в пределах бывшего Иванковского района.
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