В Украине 1 апреля ежегодно перечисляются пенсионные выплаты пенсионерам, которые после назначения пенсий наработали не менее двух лет страхового стажа.

На учете стажа или зарплаты после назначения пенсии осуществляется перерасчет данных выплат.



Не все украинские пенсионеры смогли получить свои выплаты в марте в тех районах, где ведутся активные боевые действия. Но для них действует спецмеханизм - через Ощадбанк в апреле будут осуществляться все переводы для пенсионеров наиболее пораженных областей.

В случае если гражданин получал до этого пенсию через "Укрпочту", банк отправит деньги через международную платежную систему MY TRANSFER. Для этого нужно

обратиться с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером в отделение "Ощадбанка" в Украине в течение 60 дней.

Для тех, кто до этого получал средства на карту, ничего не изменится в апреле.

Действие спецмеханизма распространяется на следующие регионы: