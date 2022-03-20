Сейчас расследование военных преступлений рф в Украине начали уже 6 стран. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, расследование начали Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений рф: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - заявила она.