Уже шесть стран начали расследование военных преступлений россии в Украине - Венедиктова [ Редактировать ]
Сейчас расследование военных преступлений рф в Украине начали уже 6 стран. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
По ее словам, расследование начали Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия и Швеция.
"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений рф: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", - заявила она.
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