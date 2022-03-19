В Украине заработали лагеря для военнопленных - Венедиктова [ Редактировать ]
В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в интервью BBC.
Уже есть (лагеря - ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция...
Что касается военнопленных - за них отвечает специально созданный правоохранительный орган, Военная служба правопорядка.
Конечно, у нас военнопленные должны находиться в специальных военных лагерях, и мы это отработали, у нас подписан общий приказ из Минобороны, МВД, другими касательными службами.
По словам генпрокурора, военнопленным оказывается медицинская помощь почти на том же уровне, как оказывается украинским военнослужащим.
Я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором.
Напомним, что генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными.
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