В Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила в интервью BBC.

Уже есть (лагеря - ред.). Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция...

Что касается военнопленных - за них отвечает специально созданный правоохранительный орган, Военная служба правопорядка.

Конечно, у нас военнопленные должны находиться в специальных военных лагерях, и мы это отработали, у нас подписан общий приказ из Минобороны, МВД, другими касательными службами.