"Это будет крахом для самой Беларуси": Данилов о возможном нападении Лукашенко [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что возможное вторжение Беларуси на территорию Украины станет крахом для самой же страны. Заявил, что война нужна не белорусским военным, а лишь президенту рф путину.
По словам Данилова, россия использует территорию Беларуси для своих военных целей против Украины.
Как отметил секретарь СНБО, путин заставляет Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, однако последний понимает то, что эта война станет крахом для самой же Беларуси.
"Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только путину", - заявил Данилов.
Также Данилов отметил, что мир игнорировал фашизм на территории россии уже на протяжении более чем 20 лет и это привело к началу Третьей мировой войны в самой Европе.
"Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны", - пишет пресс-служба.
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