Войска россии подходят к границе Беларуси с Украиной - советник министра МВД [ Редактировать ]
Войска россии подходят к границе Беларуси с Украиной и попытаются ее перейти. Также территорию Украины покинули белорусские дипломаты. Советник главы МВД Вадим Денисенко называет это тревожным сигналом.
"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависимое для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии", - заявил он.
Денисенко добавил: "Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно не нужно".
Ранее сообщалось, что железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет.
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