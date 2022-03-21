Гуманитарные коридоры: Ирина Верещук назвала маршруты на 21 марта [ Редактировать ]
В понедельник, 21 марта, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня.
Утверждено 8 гуманитарных коридоров на 21 марта.
Донецкая область:
- Бердянск - Запорожье;
- Мангушская община - Запорожье;
- Никольское - Запорожье;
Киевская область:
- Большая Дымерка - Бровары;
- Ворзель - Белогородка;
- Буча - Белогородка;
- Козаровичи - Вышгород;
Луганская область:
- Лисичанск - Бахмут;
- Северодонецк - Бахмут;
- Горское - Бахмут.
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