В Беларуси заявили, что отвели десант от границы с Украиной (видео) [ Редактировать ]
В Беларуси заявили, что отвели десант от границы с Украиной. Об этом сообщает Министерство обороны Республики.
Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь.
Ресурс MotolkoHelp, которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, сообщил, что БТРы двигаются по Бресту - из-за этого в городе частично перекрыто движение.
Armored personnel carriers are moving in Brest— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 21, 2022
This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.
Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC
Напомним, что по данным украинских силовиков, Россия готовит серию провокаций, чтобы заставить Беларусь вступить в войну против Украины.
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