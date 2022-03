В Беларуси заявили, что отвели десант от границы с Украиной. Об этом сообщает Министерство обороны Республики.

Ресурс MotolkoHelp, которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, сообщил, что БТРы двигаются по Бресту - из-за этого в городе частично перекрыто движение.

Armored personnel carriers are moving in Brest

This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.

