Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о программе "Деньги, работа, жилье" для помощи переселенцам, которые вынуждены эвакуироваться в безопасные регионы из-за войны. Ее реализация начнется уже сегодня.

В ней три направления:

Деньги. Каждый переселенец будет получать 2000 грн в месяц через "Дію". Также 3000 грн будут начисляться на каждого ребенка, который из-за войны выехал в безопасный регион.

Каждый переселенец будет получать 2000 грн в месяц через "Дію". Также 3000 грн будут начисляться на каждого ребенка, который из-за войны выехал в безопасный регион. Работа. Государство будет платить работодателям по 6500 грн за каждого трудоустроенного работника. Эти деньги работодатели будут тратить на зарплаты.

Государство будет платить работодателям по 6500 грн за каждого трудоустроенного работника. Эти деньги работодатели будут тратить на зарплаты. Жилье. Неделю назад правительство приняло решение о механизме компенсации за коммуналку предприятиям, которые размещают переселенцев. Теперь программа расширится и на семьи, которые принимают переселенцев. Они будут получать по 450 грн за каждого бесплатно размещенного переселенца на компенсацию коммунальных платежей.

Оформить эти выплаты уже можно через ЦНАП или органы местной власти, а с 30.03 можно будет сделать через "Дію".