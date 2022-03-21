Каждый переселенец будет получать 2000 грн в месяц и 3000 грн на ребенка - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о программе "Деньги, работа, жилье" для помощи переселенцам, которые вынуждены эвакуироваться в безопасные регионы из-за войны. Ее реализация начнется уже сегодня.
В ней три направления:
- Деньги. Каждый переселенец будет получать 2000 грн в месяц через "Дію". Также 3000 грн будут начисляться на каждого ребенка, который из-за войны выехал в безопасный регион.
- Работа. Государство будет платить работодателям по 6500 грн за каждого трудоустроенного работника. Эти деньги работодатели будут тратить на зарплаты.
- Жилье. Неделю назад правительство приняло решение о механизме компенсации за коммуналку предприятиям, которые размещают переселенцев. Теперь программа расширится и на семьи, которые принимают переселенцев. Они будут получать по 450 грн за каждого бесплатно размещенного переселенца на компенсацию коммунальных платежей.
Оформить эти выплаты уже можно через ЦНАП или органы местной власти, а с 30.03 можно будет сделать через "Дію".
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