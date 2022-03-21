Военные ВСУ в седьмой раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщает советник Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

Он рассказал, что ВСУ уже седьмой раз подряд разгромили оккупантов. В частности, это уже стало доброй традицией, и мы за ее поддержание.

"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка Седьмой раз", - написал Арестович.

Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт и место сбора самолет.

Напомним, первый раз на этом же аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. После удара украинских "Байрактаров" россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов.

16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии. Да, все там же, в Чернобаевке.

Пятый раз, 18 марта украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армии, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

19 марта военные ВСУ в шестой раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке.