ВСУ в седьмой раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке - Арестович [ Редактировать ]
Военные ВСУ в седьмой раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщает советник Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.
Он рассказал, что ВСУ уже седьмой раз подряд разгромили оккупантов. В частности, это уже стало доброй традицией, и мы за ее поддержание.
"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка Седьмой раз", - написал Арестович.
Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт и место сбора самолет.
Напомним, первый раз на этом же аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. После удара украинских "Байрактаров" россияне разместили на том же месте новые вертолеты.
7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов.
16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии. Да, все там же, в Чернобаевке.
Пятый раз, 18 марта украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армии, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.
19 марта военные ВСУ в шестой раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке.
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