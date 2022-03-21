Вопросы Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения войны - Зеленский [ Редактировать ]
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Президент Владимир Зеленский заявил, что вопросы оккупированных Крыма и Донбасса нужно решать обязательно. Однако сначала нужно прекратить войну и предоставить Украине гарантии безопасности.
"Я считаю, что это очень трудная история для всех. И Крым, и Донбасс. Чтобы там найти какой-нибудь выход, нужно сделать этот первый шаг - гарантии безопасности и окончание войны. При этом договориться о том, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, мы должны их решить, но после этого. Почему? Потому что все очень горячо. Закончится этот блок, и после этого давайте говорить", - заявил он.
Ранее Зеленский рассказал о возможных компромиссах на переговорах с россией.
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