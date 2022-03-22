В россии приостановили работу предприятия "Уралвагонзавода" и Челябинский тракторный завод, где производят и ремонтируют танки и другую бронированную технику для ВС РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным издания Defense Express, работа приостановлена из-за отсутствия необходимых компонентов иностранного производства.

"Уралвагонзавод" - единственное российское предприятие, осуществляющее серийный сбор танков, как для нужд российской армии, так и на экспорт.

Стоит и Челябинский тракторный завод, занимавшийся ремонтом танков и другой бронетехники. Ранее эти предприятия попали в списки санкций некоторых стран.