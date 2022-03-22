В россии остановился единственный завод, где производят танки [ Редактировать ]
В россии приостановили работу предприятия "Уралвагонзавода" и Челябинский тракторный завод, где производят и ремонтируют танки и другую бронированную технику для ВС РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным издания Defense Express, работа приостановлена из-за отсутствия необходимых компонентов иностранного производства.
"Уралвагонзавод" - единственное российское предприятие, осуществляющее серийный сбор танков, как для нужд российской армии, так и на экспорт.
Стоит и Челябинский тракторный завод, занимавшийся ремонтом танков и другой бронетехники. Ранее эти предприятия попали в списки санкций некоторых стран.
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