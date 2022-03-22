Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин [ Редактировать ]
В Киевской области пропал фотожурналист Максим Левин. Он больше недели не выходит на связь.
Об этом "Укринформу" сообщил друг Левина Маркиян Лысейко.
"На линии фронта под Киевом исчез журналист Макс Левин", – заявил Лысейко.
По его словам, Левин поехал на своем авто фотографировать боевые действия.
Он оставил машину возле села Гута-Межигорская и пошел в сторону села Мощун.
С его телефона пришло сообщение в 11:23 13 марта, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.
Позже стало известно, что в Вышгородском районе, где он должен был работать, начались активные боевые действия, во время которых журналист мог получить ранение или попасть в плен к российским боевикам.
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